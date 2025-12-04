Elisa Di Lazzaro | Tante gare a metà stagione ero bruciata Ero un diesel adesso mi sento più esplosiva

Elisa Di Lazzaro è stata la protagonista dell’ultima puntata di Sprint Zone, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e visibile sul canale Youtube di OA Sport. L’ostacolista azzurra è reduce dalla sua prima stagione sotto la guida di Giorgio Frinolli e si sta preparando ad un 2026 in cui proverà ad effettuare un salto di qualità a livello cronometrico dopo aver partecipato sia agli Europei che ai Mondiali indoor nel 2025. “ Sicuramente è stato un anno molto vario e di grandi cambiamenti sotto tutti i punti di vista, sia in pista che al di fuori della pista, ma era quello che già mi aspettavo l’anno scorso quando mi sono trasferita qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

