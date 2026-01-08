Renee Nicole Good poetessa e madre di 3 figli | chi era la donna uccisa a Minneapolis da agente Ice

Renee Nicole Good, 37 anni, era una poetessa e madre di tre figli, uccisa a Minneapolis durante un intervento delle autorità federali. L’incidente è avvenuto mentre cercava di allontanarsi con la propria auto durante un raid anti-migranti. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza e i diritti in situazioni di intervento delle forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Si chiamava Renee Nicole Good, aveva 37 anni ed era madre di 3 figli, la donna uccisa ieri a Minneapolis da un agente dell'Ice che ha aperto il fuoco mentre la donna stava cercando di allontanarsi con la sua auto dai federali impegnati in un raid anti-migranti a pochi isolati dalla sua abitazione.

