Chi è Kristi Noem | la nemica numero uno dei migranti che uccise la sua cagnolina perché non valeva nulla

Kristi Noem torna al centro delle polemiche dopo aver ucciso la sua cagnolina, che aveva definito “non valeva nulla”. La segretaria per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, nota per le sue posizioni dure sui migranti, si è attirata ancora una volta l’attenzione dei media. La vicenda ha sollevato molte critiche, anche perché Noem è considerata uno dei simboli più rappresentativi dell’atteggiamento aggressivo dell’amministrazione Trump sui temi dell’immigrazione.

Kristi Noem, la famigerata segretaria per la Sicurezza interna al centro delle polemiche - e non da ieri - per le violenze sui migranti negli Stati Uniti, è diventata uno dei simboli più evidenti dell'aggressività dell'amministrazione Trump. Una delle foto simbolo la ritrae in posa senza esitazioni davanti a detenuti ammassati nella mega-prigione salvadoregna del Cecot. Ma proprio questi modi muscolari che l'hanno resa un'icona del trumpismo, le stanno oggi attirando critiche sempre più forti soprattutto dopo le violenze di Minneapolis che hanno portato all’uccisione di due cittadini statunitensi da parte di agenti dell’Ice.🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Approfondimenti su Kristi Noem

Durante una conferenza a Minneapolis, Kristi Noem, segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, ha commentato l’incidente in cui una donna è stata uccisa dagli agenti dell’Ice durante un’operazione anti immigrazione clandestina.

Nelle ultime ore, la Guardia Costiera ha sequestrato due petroliere coinvolte in attività sospette, una nel Mare del Nord Atlantico e l’altra nei Caraibi.

