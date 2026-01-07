Petroliere sequestrate la segretaria Usa Kristi Noem pubblica il video | Entrambe trafficavano col Venezuela

Nelle ultime ore, la Guardia Costiera ha sequestrato due petroliere coinvolte in attività sospette, una nel Mare del Nord Atlantico e l’altra nei Caraibi. La segretaria Usa Kristi Noem ha diffuso un video che mostra le operazioni, evidenziando il coinvolgimento delle imbarcazioni in traffici con il Venezuela. Le operazioni sono state condotte in modo coordinato e accurato, nel rispetto delle normative internazionali.

"In due operazioni prima dell'alba di oggi, la Guardia Costiera ha effettuato un abbordaggio consecutivo e meticolosamente coordinato di due petroliere della flotta fantasma, una nel Mare del Nord Atlantico e una in acque internazionali vicino ai Caraibi. Entrambe le navi, la Motor Tanker Bella I e la Motor Taker Sophia, erano attraccate in Venezuela o in rotta verso il Paese". Lo ha scritto segretaria della Sicurezza interna degli Stati Uniti d'America, Kristi Noem in un post su X, pubblicato insieme a quello che appare come un video delle operazioni. "I criminali di tutto il mondo sono avvisati.

