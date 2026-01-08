Minneapolis Kristi Noem | La donna ha tentato di investire un agente

Durante una conferenza a Minneapolis, Kristi Noem, segretaria per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, ha commentato l’incidente in cui una donna è stata uccisa dagli agenti dell’Ice durante un’operazione anti immigrazione clandestina. L’evento ha suscitato attenzione e discussioni sulla gestione delle operazioni di sicurezza e sui rischi coinvolti. Di seguito, i dettagli e le dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.

La segretaria per la Sicurezza Interna Usa Kristi Noem ha tenuto una conferenza stampa a Minneapolis, dopo che mercoledì gli agenti dell'Ice hanno ucciso una donna all'interno di un'auto durante un raid anti immigrazione clandestina nella città del Minnesota condotta dagli uomini dell'Immigration and Customs Enforcement. "Gli agenti dell'Ice le hanno ripetutamente ordinato di uscire dall'auto e di smettere di ostacolare le forze dell'ordine, ma lei si è rifiutata di obbedire ai loro comandi. Ha quindi proceduto a usare la sua auto come arma e ha tentato di investire un agente delle forze dell'ordine.

