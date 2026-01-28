Chi è Ilhan Omar la deputata dem aggredita a Minneapolis nel mirino di Trump L’ultimo attacco 24 ore fa | Non ama gli Usa

La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira ancora una volta a Minneapolis. Durante un evento pubblico, è stata aggredita da un individuo che ha urlato contro di lei e gli Stati Uniti. Omar, nata in Somalia e ora cittadina americana, ha subito l’ennesimo episodio di violenza, che si aggiunge a una serie di attacchi rivolti contro di lei negli ultimi tempi. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre lei si riprende dall’aggressione senza riportare ferite gravi.

La deputata del Minnesota Ilhan Omar, nata in Somalia e naturalizzata cittadina americana, è stata aggredita durante un incontro pubblico nella città di Minneapolis. Un uomo le ha spruzzato contro un liquido (ancora sconosciuto) con una siringa, ma secondo Donald Trum p sarebbe un complotto ordito da Omar stessa. “Dobbiamo abolire l’Ice per sempre. E la segretaria (del dipartimento della Sicurezza Interna, ndr) Kristi Noem deve dimettersi o affrontare l’impeachment”, stava dicendo Omar, quando l’aggressore si è fatto avanti lasciando il suo posto tra le sedie del pubblico. Omar è da tempo nel mirino del presidente Usa, l’ultimo attacco è di sole 24 ore fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

