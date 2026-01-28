Chi è Ilhan Omar la deputata colpita con un liquido sconosciuto durante un’assemblea | Usata una siringa con una sostanza marrone

Da notizie.com 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'assemblea pubblica a Minneapolis, un uomo ha spruzzato contro la deputata democratica Ilhan Omar una sostanza sconosciuta. La donna ha riferito di aver visto una siringa con una sostanza marrone pochi istanti prima di essere colpita. L’episodio ha suscitato shock tra i presenti e ora si cerca di capire cosa si nasconda dietro l’aggressione.

Un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta contro la deputata democratica statunitense Ilhan Omar durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, negli Stati Uniti. Qui le tensioni sull’applicazione delle leggi federali sull’immigrazione sono arrivate al culmine dopo che gli agenti hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco un’infermiera e una madre di tre figli questo mese. Chi è Ilhan Omar, la deputata colpita con un liquido sconosciuto durante un’assemblea: “Usata una siringa con una sostanza marrone” (X FOTO) – Notizie.com Il pubblico ha applaudito mentre l’uomo veniva immobilizzato e le sue braccia legate dietro la schiena. 🔗 Leggi su Notizie.com

