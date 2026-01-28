Durante un'assemblea pubblica a Minneapolis, un uomo ha spruzzato contro la deputata democratica Ilhan Omar una sostanza sconosciuta. La donna ha riferito di aver visto una siringa con una sostanza marrone pochi istanti prima di essere colpita. L’episodio ha suscitato shock tra i presenti e ora si cerca di capire cosa si nasconda dietro l’aggressione.

Un uomo ha spruzzato una sostanza sconosciuta contro la deputata democratica statunitense Ilhan Omar durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, negli Stati Uniti. Qui le tensioni sull’applicazione delle leggi federali sull’immigrazione sono arrivate al culmine dopo che gli agenti hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco un’infermiera e una madre di tre figli questo mese. Chi è Ilhan Omar, la deputata colpita con un liquido sconosciuto durante un’assemblea: “Usata una siringa con una sostanza marrone” (X FOTO) – Notizie.com Il pubblico ha applaudito mentre l’uomo veniva immobilizzato e le sue braccia legate dietro la schiena. 🔗 Leggi su Notizie.com

Durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato un liquido sconosciuto addosso.

A Minneapolis, durante un incontro pubblico, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato una sostanza sconosciuta con una siringa.

Origini somale e prima musulmana al Congresso: chi è Ilhan OmarIn particolare Omar è da tempo nel mirino politico del presidente degli Stati Uniti, che negli ultimi mesi ha rinnovato i suoi attacchi xenofobi ... corriere.it

Spruzzata con una siringa mentre critica l’ICE a Minneapolis: chi è la deputata dem Ilhan OmarDurante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata Ilhan Omar è stata aggredita da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido sconosciuto ... fanpage.it

Ieri sera durante un suo discorso, la deputata democratica statunitense Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido non identificato con una siringa. L’individuo - Anthony Kazmierczak, 55 anni - è stato poi arrestato. Sul - facebook.com facebook

Anthony Kazmiercz, 55 anni, é stato identificato dalla polizia del Minnesota come l’uomo che questa notte ha aggredito la deputata democratica Ilhan Omar spruzzandole addosso del liquido maleodorante con una siringa. x.com