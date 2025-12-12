Coppa d'Africa 2026 chi sono i convocati della Serie A | da Lookman a N'Dicka l'elenco squadra per squadra
La Coppa d'Africa 2026 si svolgerà dal 21 dicembre al 18 gennaio, coinvolgendo numerosi calciatori della Serie A. Tra i convocati figurano nomi noti come Lookman, N'Dicka e Dia, che rappresentano le rispettive nazionali. Ecco l'elenco completo dei convocati suddivisi squadra per squadra.
Dal 21 dicembre al 18 gennaio si disputerà la Coppa d'Africa. Sono tanti i calciatori della Serie A convocati dalle rispettive nazionali, tra questi anche Lookman, N'Dicka e Dia. Fanpage.it
Maduka Okoye salta la Coppa d’Africa Il portiere dell’Udinese non è stato inserito nella lista dei convocati della Nigeria per la competizione #TuttoUdinese #Udinese #Okoye - facebook.com Facebook
Torino, #Coco e #Masina in Coppa d'Africa: #Baroni li avrà con la #Cremonese I difensori convocati da Guinea Equatoriale e Marocco: il #Toro li perderà almeno per le gare di fine dicembre #ToroNews #TorinoFc #Torino L'articolo completo Vai su X
Coppa d’Africa 2026, chi sono i convocati della Serie A: da Lookman a N’Dicka, l’elenco squadra per squadra - Sono tanti i calciatori della Serie A convocati dalle rispettive nazionali, tra questi anche Lookman, N’Dicka e Dia. Scrive fanpage.it
Quando partono i giocatori per la Coppa d'Africa? La data da segnare sul calendario - La fase a gironi si giocherà tra il 21 e il 31 dicembre, mentre gli ottavi sono previsti tra il 3 e il 6 gennaio. Secondo tag24.it
eFootball 2026 Server On! Campagna Copppa d'Africa Leggenda Epic Premio Torneo, Giri Gratis ShowTime