Gabriel Garko ha confermato ufficialmente di essere sposato da due anni con Giorgio. L’attore si è mostrato felice in tv, rompendo il silenzio sulla sua vita privata. La scoperta ha sorpreso i fan, che ignoravano il matrimonio segreto. Ora si attende di capire se Garko deciderà di parlare ancora, ma intanto la sua storia con Giorgio diventa ufficiale.

Fedi, amore e verità: l’attore Gabriel Garko rompe il silenzio e si mostra finalmente felice. Ma cosa sappiamo di suo marito? Ecco alcuni retroscena Sorpresa totale: Gabriel Garko ha rivelato a Verissimo di essere sposato da due anni con Giorgio. Nessun gossip, nessuna anticipazione: solo una confessione sincera, arrivata in diretta, che ha lasciato tutti senza parole. E adesso, grazie al settimanale Chi, sappiamo anche chi è il misterioso marito. Lui è Giorgio, avvocato quarantenne, origini nobiliari palermitane e una vita tra i b&b in Sicilia. Una storia d’amore nata da amici comuni, interrotta e poi riaccesa grazie ai social. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Chi è davvero il marito di Gabriel Garko? Tutti i dettagli sulla storia segreta

Gabriel Garko ha finalmente mostrato il volto del marito.

Giorgio, il marito di Gabriel Garko, ha appena raccontato di essere sposato da due anni.

