Francesco Pallone lascia FutuRa e passa alla Lista per Frosinone
Francesco Pallone cambia casacca a Frosinone, passando dalla sua precedente collocazione a una nuova formazione politica. Dopo un periodo di riflessione, il consigliere ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nella Lista per Frosinone, segnando un nuovo assetto nel panorama politico locale e aprendo a possibili sviluppi nel Consiglio comunale.
Cambio di assetto in Consiglio comunale a Frosinone. Il consigliere Francesco Pallone ha annunciato ufficialmente il suo ingresso nel gruppo consiliare Lista per Frosinone, dopo una fase di riflessione politica maturata nel corso degli ultimi mesi.Una decisione ponderata, come sottolineato dallo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Francesco D’Urso Somma lascia FdI e passa alla Lega: "Non mi riconosco in un partito autoimmune"
Leggi anche: Ridurre l’impatto ambientale delle scuole, a Frosinone e provincia arriva “impronta futura”
Francesco, l’ingegnere nel pallone: “Dall’Atm di Milano agli afghani in Danimarca. Vi racconto il mio calcio” - MILANO – Cosa ci fa un ingegnere quarantenne dell’Atm di Milano sui campi sportivi nel cuore di Copenaghen? ilgiorno.it
Paolo Rossi e Francesco Rocca, sorrisi e amicizia fuori dal campo. Due volti del calcio italiano anni ‘70, tra Vicenza e Roma, uniti dalla passione per il pallone. #PaoloRossi #Pablito #Calcio #StoriaDelCalcio #CalcioItaliano #PassioneCalcio #FootballLegend - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.