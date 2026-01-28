che tempo che fa la banda di fabio fazio si scatena contro giulia bongiorno

Dopo la pausa delle festività, “Che tempo che fa” torna su Nove con il suo solito stile. La banda di Fabio Fazio non perde occasione per lanciare frecciate contro il governo, e questa domenica non fa eccezione. La puntata speciale dedicata a Ornella Vanoni si trasforma in un palcoscenico per critiche e commenti taglienti, senza troppi giri di parole.

Che regalo ha portato Babbo Natale alla banda di Fabio Fazio? Sicuramente non la fantasia: Che tempo che fa torna sul Nove dopo la lunga pausa delle festività e la puntata speciale della scorsa domenica dedicata a Ornella Vanoni e lo fa con lo stesso stile di sempre: un bel carico di livore contro il governo, su qualsiasi argomento. La letterina di Luciana Littizzetto, per esempio, questa volta non tira in ballo Giorgia Meloni bensì Giulia Bongiorno. La lettura della comica torinese riguardo alle modifiche al Ddl Stupri è come minimo parziale: «Premetto che le mie competenze di legge sono ferme a Forum, ma quando ancora lo conduceva Rita Dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

