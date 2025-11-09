' Che Tempo Che Fa' | Fabio Fazio dedica la puntata a Peppe Vessicchio

Lapresse.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ È una puntata un po’ difficile per noi, perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso. Abbiamo perso tutti una persona a cui volevamo bene, e tutti noi di ‘Che Tempo che Fa’ abbiamo perso un amico “. Così Fabio Fazio, conduttore di ‘Che Tempo che Fa’ sul Nove, nel dedicare la puntata di oggi 9 novembre alla memoria di Peppe Vessicchio, lo storico direttore d’orchestra scomparso ieri all’età di 69 anni. Fazio ha anche rivelato che Vessicchio era atteso dal programma per la settimana precedente, ma che le sue condizioni di salute gli avevano impedito la partecipazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

che tempo che fa fabio fazio dedica la puntata a peppe vessicchio

© Lapresse.it - 'Che Tempo Che Fa': Fabio Fazio dedica la puntata a Peppe Vessicchio

Altre letture consigliate

tempo fa fabio fazioFazio apre Che Tempo Che Fa ricordando Peppe Vessicchio: “Una puntata difficile per noi, la dedichiamo a lui” - Il conduttore apre la puntata del 9 novembre di Che Tempo Che Fa inviando un pensiero all'amico scomparso poche ore prima: "questa sera abbiamo tutti ... Si legge su fanpage.it

tempo fa fabio fazioChe tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 9 novembre 2025 - Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, domenica 9 novembre 2025, alle ore 19,30. Lo riporta tpi.it

tempo fa fabio fazioChe tempo che fa, stasera 9 novembre: ospiti e anticipazioni - Stasera, domenica 9 novembre, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con ‘ Che Tempo Che Fa ’, di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tempo Fa Fabio Fazio