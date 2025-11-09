' Che Tempo Che Fa' | Fabio Fazio dedica la puntata a Peppe Vessicchio
“ È una puntata un po’ difficile per noi, perché questa sera abbiamo tutti sul cuore questo peso grosso. Abbiamo perso tutti una persona a cui volevamo bene, e tutti noi di ‘Che Tempo che Fa’ abbiamo perso un amico “. Così Fabio Fazio, conduttore di ‘Che Tempo che Fa’ sul Nove, nel dedicare la puntata di oggi 9 novembre alla memoria di Peppe Vessicchio, lo storico direttore d’orchestra scomparso ieri all’età di 69 anni. Fazio ha anche rivelato che Vessicchio era atteso dal programma per la settimana precedente, ma che le sue condizioni di salute gli avevano impedito la partecipazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
