Fabio Fazio si aggiudica Sara Errani e Jasmine Paolini a Che Tempo Che Fa

Il salotto di Che Tempo Che Fa mette a segno l’ennesimo colpaccio in questa stagione: domenica 7 dicembre, in esclusiva sul NOVE, arrivano le regine del tennis mondiale: Sara Errani e Jasmine Paolini. Tra ori olimpici, record infranti e un’amicizia che ha commosso il mondo, Fabio Fazio si aggiudica una delle interviste più interessanti di quest’anno, sia per gli appassionati di tennis che per chi, negli ultimi due anni, si è lasciato conquistare dal sorriso e dalla grinta di queste due atlete straordinarie. Le “ragazze d’oro” a Che Tempo Che Fa. L’intervista arriva a coronamento di una stagione che ha dell’incredibile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fabio Fazio si aggiudica Sara Errani e Jasmine Paolini a Che Tempo Che Fa

