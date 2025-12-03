Dove passa il Giro d’Italia 2026? Le Regioni e le province attraversate tappa per tappa

Il percorso è stato presentato e si può iniziare a pensare al Giro d’Italia 2026, che scatterà il prossimo 8 maggio in Bulgaria. Le prime tre tappe si svolgeranno in Bulgaria, poi si tornerà nel Bel Paese: ripartenza dal Sud dello Stivale per poi dirigersi verso Nord prima della conclusione a Roma. Il Giro d’Italia 2026 toccherà 16 delle 20 Regioni italiane: all’appello mancheranno Sicilia, Sardegna, Molise e Umbria. Andiamo a scoprire, tappa per tappa, tutte le Regioni e le Province attraversate dalla prossima Corsa Rosa. REGIONI E PROVINCE GIRO D’ITALIA 2025. PRIMA TAPPA (Nesebar-Burgas): Bulgaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove passa il Giro d’Italia 2026? Le Regioni e le province attraversate tappa per tappa

