Jackie Kennedy e la storia dell’abito da sposa bianco di Valentino per le nozze con Onassis | oggi vale 20mila euro

Jackie Kennedy e il celebre abito da sposa bianco di Valentino, indossato durante le nozze con Onassis, rappresentano un momento iconico nella storia della moda. Oggi, quell’abito vale circa 20mila euro ed è testimonianza della capacità di Valentino di innovare e influenzare le tendenze. La sua eredità, fatta di eleganza e innovazione, continua a essere ricordata e apprezzata nel tempo.

Valentino Garavani lascia un’eredità che va ben oltre il celebre rosso che porta il suo nome. Prima ancora di quel colore iconico, fu il bianco a lanciare lo stilista nel panorama internazionale, segnando la storia della moda con scelte rivoluzionarie che anticiparono i tempi. Quando Jackie Kennedy, già icona assoluta di eleganza e vedova del presidente John F. Kennedy, sposò l’armatore greco Aristotele Onassis il 20 ottobre 1968, quella unione fece discutere molti. Come poteva una donna così raffinata legarsi a un uomo considerato così distante dai suoi ambienti? Eppure quel matrimonio, celebrato nella cappella greco-ortodossa dell’isola privata di Skorpios, divenne un momento cruciale per la moda mondiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, tutte le donne iconiche di Valentino

Valentino e le sue muse: da Jackie Kennedy a Sophia Loren

