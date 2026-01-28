Champions volley | Scandicci batte l' Alba Blaj e aggancia la vetta del gruppo A

Questa sera Scandicci conquista una vittoria importante in Romania. La squadra italiana batte l'Alba Blaj con un netto 3-0 e si piazza momentaneamente in testa al girone A, in coabitazione con il Vakifbank. Una prestazione decisa che permette alle toscane di avvicinarsi alla fase successiva della competizione.

Sia pur senza Ognjenovic e Antropova, tenute a riposo da Gaspari, la Savino Del Bene Scandicci riesce ad archiviare la pratica Alba Blaj senza particolari patemi. La trasferta romena di Champions League finisce come tutti si aspettavano: una netta vittoria per 3-0 per le scandiccesi che hanno avuto solo qualche piccolo passaggio a vuoto all’interno di una gara sostanzialmente controllata dall’inizio alla fine. Protagonista del match, Nwakalor che è stata eletta MVP della sfida, forte dei suoi 12 punti, ma soprattutto dei suoi 10 muri (avete letto bene!) messi a segno in tre set. Bene anche Ruddins (15 punti) che ha giocato da opposto, e in doppia cifra pure Skinner e Franklin, rispettivamente con 11 e 10 punti sul tabellino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

