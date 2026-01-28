LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | toscane in volata verso la vittoria del secondo set 14-21

Le squadre sono scese in campo per il secondo set della partita di Champions League femminile tra Alba Blaj e Scandicci. Le toscane sono avanti 14-21, in una fase decisiva del parziale. La squadra rumena ha chiamato il videocheck, ma la linea ha confermato che la palla era fuori, lasciando le italiane più vicine alla vittoria del set. La partita prosegue con ritmo intenso e intensi scambi tra le due formazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Punto confermato! La panchina rumena chiama un videocheck ma la palla è ampiamente fuori. 19-24 Esce il servizio dell’Alba Blaj. 19-23 Primo tempo di Delic. 18-23 Attacco perfetto in diagonale di Ruddins, grande protagonista del match di Scandicci insieme a Nwakalor. 18-22 Martinez Luiz pesca il mani fuori. 17-22 Franklin chiude un’azione confusa con un’ottima diagonale. 17-21 Pasticcio in impostazione per Bechis. 16-21 Muro di Martinez Luiz sull’attacco di Franklin. 15-21 Parallela vincente di Felix Costa. Time-out per le rumene. 14-21 Felix Costa trova il colpo vincente ma il suo attacco finisce sull’asta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane in volata verso la vittoria del secondo set, 14-21 Approfondimenti su Alba Blaj LIVE Scandicci-Alba Blaj 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: finale di secondo set equilibrato, le toscane cercano la vittoria! 20-19 LIVE Scandicci-Alba Blaj 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane vicine alla prima vittoria europea della stagione, 10-3 La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Alba Blaj Argomenti discussi: LIVE Alba Blaj-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a inseguire il primo posto; CS Volei Alba Blaj - Savino Del Bene Scandicci in Diretta Streaming | DAZN IT; Champions League, 7 match tra maschile e femminile; Alba Blaj-Scandicci oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming. LIVE Alba Blaj-Scandicci 0-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le toscane vincono 19-25 il primo parziale, ottimo approccio di Nwakalor!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-25 PRIMO SET A SCANDICCI! Altro muro di Nwakalor, con il primo parziale che termina qui! 19-24 Il recupero ... oasport.it DIRETTA/ Alba Blaj Scandicci (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (28 gennaio 2026)Diretta Alba Blaj Scandicci streaming video tv: la Savino del Bene punta almeno il playoff di Champions League, trasferta dunque importante. ilsussidiario.net «Ci lasciamo alle spalle il weekend delle Finali di Coppa Italia – ha dichiarato coach Gaspari – ed è il momento di concentrarci nuovamente sulla Champions League. La partita con l'Alba Blaj è cruciale per blindare il secondo posto. Dobbiamo essere il più eff - facebook.com facebook Champions League volley femminile, Alba Blaj-Scandicci oggi in TV: orario, canale e streaming • Si completa il quadro della Champions League femminile con Scandicci che vola in Romania per mettere al sicuro l’accesso agli ottavi di finale x.com

