Champions League oggi Borussia Dortmund-Inter | probabili formazioni quote e dove vederla

Questa sera si gioca Borussia Dortmund-Inter, una partita decisiva per la Champions League. L’Inter arriva in Germania con l’obiettivo di conquistare i tre punti nell’ultima giornata della fase a gironi. Entrambe le squadre cercano di qualificarsi, e il match promette emozioni e tensione. I tifosi sono già in attesa di vedere quale squadra avrà la meglio.
Oggi 28 gennaio 2026 è di nuovo tempo di Champions League. Nel ricco calendario europeo, l’Inter sarà impegnata in Germania contro il Borussia Dortmund nel match valido per l’ultima giornata della fase campionato. I nerazzurri hanno 12 punti e sono già qualificati almeno ai playoff, ma con un successo potrebbe ritrovarsi direttamente agli ottavi. Con un punto in meno in classifica, i tedeschi potrebbero a loro volta staccare il pass diretto per gli ottavi imponendosi contro la squadra di Chivu. Probabili formazioni. Queste le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Inter Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. 🔗 Leggi su Lapresse.it
