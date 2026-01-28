Champions League oggi Borussia Dortmund-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla

Questa sera l’Inter scende in campo in Champions League contro il Borussia Dortmund. È l’ultima giornata della fase a gironi, e i nerazzurri cercano un risultato per mantenere vive le speranze di qualificazione. La partita si gioca oggi, mercoledì 28 gennaio, e i tifosi sono già in fibrillazione.

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i nerazzurri affrontano il Borussia Dortmund nell’ultima giornata della fase campionato. La squadra di Chivu, ferma a 12 punti, è già qualificata almeno ai playoff e con un successo potrebbe volare direttamente agli ottavi (chiudendo quindi tra le prime 8 della classifica generale). Anche i tedeschi, al momento a quota 11, potrebbero staccare il pass diretto per gli ottavi con una vittoria. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Borussia Dortmund-Inter in tv e streaming. Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Barella, Sucic, Carlos; Lautaro, Thuram. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti su Borussia Dortmund Inter Borussia Dortmund-Inter, ottava giornata Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Il match tra Borussia Dortmund e Inter, valido per l’ottava giornata della Champions League 20252026, rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre. Inter-Liverpool oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla L'Inter affronta il Liverpool oggi in Champions League, 9 dicembre 2025, in un match fondamentale per il proseguimento della competizione. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Borussia Dortmund Inter Argomenti discussi: Borussia Dortmund-Inter, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming; Champions League, oggi Borussia Dortmund-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla; Dove vedere Borussia Dortmund-Inter mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Champions League, Borussia Dortmund-Inter: le attività di vigilia. Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter/ Quote: riecco la ThuLa (Champions League, oggi 28 gennaio 2026)Probabili formazioni Borussia Dortmund Inter, oggi 28 gennaio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. ilsussidiario.net Borussia Dortmund-Inter: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League in tempo realeI nerazzurri scendono in campo al Westfalenstadion per contendere ai gialloneri l'ultima giornata della fase a girone unico ... tuttosport.com Napoli-Chelsea, scatta l’ordinanza: alcol vietato e restrizioni fino a notte fonda In vista della sfida di Champions League tra SSC Napoli e Chelsea, in programma mercoledì 28 gennaio alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Comune di Napoli inter - facebook.com facebook Juve, vedi Montecarlo e vai... in finale di Champions League x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.