Risultati Champions League LIVE | via all’ultima giornata della League Phase Gli aggiornamenti in diretta

Questa sera si chiude la fase a gironi della Champions League. Le ultime partite si giocano in tutta Europa, tra nervosismo e speranze di qualificazione. La Juventus cerca di strappare un risultato che le permetta di avanzare, mentre le altre squadre cercano di blindare il primo posto o di evitare sorprese. I tifosi sono incollati ai monitor, pronti a seguire ogni azione in diretta.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Giornata 1. Martedì 16 Settembre 2025 Athletic Bilbao – Arsenal 0-2 (72? Martinelli, 87? Trossard). PSV – Union Saint-Gilloise 1-3 (9? Akinpelu, 39? El Hadj, 81? Mac Allister, 90? Van Bommel). Juventus – Borussia Dortmund 4-4 (52? Adeyemi, 63? Yildiz, 65? Nmecha, 67? Vlahovic, 74? Couto, 85? Bensebaini, 93? Vlahovic, 96? Kelly). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui in tempo reale le emozioni della sesta giornata di Champions League, con aggiornamenti su tutte le partite in corso.

La Juventus affronta l’ultima partita della fase a gironi di Champions League con una formazione diversa dal solito.

