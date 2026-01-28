Champions League l’ultima giornata del girone minuto per minuto | si decide il destino delle italiane pioggia di gol nei primi tempi – Risultati e classifica live

Nella notte sono andati in scena gli ultimi match della fase a gironi di Champions League. Le squadre italiane sono ancora in corsa, ma tutto si deciderà negli ultimi minuti. Nei primi tempi, i gol sono arrivati a raffica, creando un’atmosfera di grande tensione. Ora bisogna aspettare i risultati ufficiali per capire quali squadre passano il turno.

Gol del Napoli contro il Chelsea! La squadra di Conte ribalta il risultato con la rete di Hojlund al 43' Pareggio del Napoli, che rientra in gioco per la qualificazione ai playoff: gol di Antonio Vergara al 33'.

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League si è accesa con tante emozioni e gol.

Questa sera si gioca l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League.

