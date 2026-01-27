Champions League la Sir vuole lo sprint per i quarti | domani arriva Las Palmas
La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara alla partita contro Las Palmas, inserita nel percorso di qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La squadra, abituata a frequentare molte competizioni, affronta questa sfida con determinazione, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo. La partita rappresenta un momento chiave nel proseguimento della competizione internazionale, richiedendo concentrazione e impegno.
Giocare più volte a settimana non deve essere facile per nessuno, ma oramai squadre come la Sir Sicoma Monini Perugia dovrebbero esserne abituate.Così come dovrebbero essere abituate a non godere troppo dei risultati ottenuti in precedenza, ultimo in ordine di tempo il 3-1 contro la rimaneggiata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Champions League, la Sir è già partita per la Spagna: mercoledì c'è Las Palmas
La Sir Sicoma Monini Perugia è già in viaggio verso la Spagna, in vista della partita di Champions League contro Las Palmas di mercoledì.
Champions League, la Sir Sicoma Monini avanti col brivido: Las Palmas cede al tie break
La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara a una sfida impegnativa in Champions League, dopo aver superato Las Palmas al tie break.
