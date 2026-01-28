3.500 firme per salvare il Punto Nascita della Gruccia

La petizione per salvare il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia ha raggiunto le 3.500 firme. Luciano Bucci, ex assessore e già consigliere comunale di Montevarchi, ha promosso la raccolta di firme sui social per chiedere di mantenere aperto il servizio. La richiesta continua a crescere, mentre i cittadini si mobilitano per difendere un punto nascita importante per il territorio.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Ha superato le 3.500 firme la petizione per salvare il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia, lanciata sui social da Luciano Bucci, ex assessore e già consigliere comunale di Montevarchi. «È stato un successo clamoroso», ha commentato Bucci. «Moltissimi giovani hanno firmato e questo è un segnale decisamente importante». La petizione è stata inviata a Valentina Vadi, presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno, e a Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Nella petizione si legge: «I cittadini chiedono a tutte le autorità politiche e civili competenti, a livello nazionale, regionale e locale, di adottare, nel rispetto dei tempi tecnici, norme e misure che consentano al punto nascita dell’ospedale del Valdarno di restare in attività anche sotto la soglia dei 500 parti all’anno». 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il punto nascita della Gruccia, situato nell’ospedale Santa Maria, punta a raggiungere 500 parti entro il 2026.

In queste settimane, il futuro del punto nascita della Gruccia è stato nuovamente al centro del dibattito pubblico.

