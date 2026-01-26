impegno comune lettera aperta sul punto nascita della gruccia

In queste settimane, il futuro del punto nascita della Gruccia è stato nuovamente al centro del dibattito pubblico. La presente lettera aperta intende offrire un'analisi chiara e obiettiva sulla situazione, evidenziando l’importanza di un servizio essenziale per la comunità e sottolineando la necessità di un confronto equilibrato e informato su questo tema.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – «In queste settimane il futuro del punto nascita della Gruccia è tornato al centro del dibattito pubblico. È un tema che suscita comprensibile preoccupazione, ma che non può essere affrontato come terreno di scontro politico. Lo dico con chiarezza, anche nel mio ruolo di consigliere comunale: oggi non devono esserci schieramenti, ma un impegno comune per difendere un servizio sanitario essenziale. Il punto nascita dell'Ospedale Santa Maria alla Gruccia non è una bandiera di partito, ma un presidio fondamentale per le famiglie del Valdarno, per la sicurezza delle donne e per il diritto a una sanità di prossimità.

Punto Nascita della Gruccia. Appello dell'ex consigliere regionale Enzo BrogiL'ex consigliere regionale Enzo Brogi rinnova l'appello per la tutela del punto nascita dell'ospedale della Gruccia, situato in Valdarno.

Punto nascita della Gruccia, Vadi: «Arrivare a 500 parti entro il 2026Il punto nascita della Gruccia, situato nell’ospedale Santa Maria, punta a raggiungere 500 parti entro il 2026.

