Cimento invernale 2026 a Boccadasse | tuffo con focaccia e bevande calde per beneficenza

Il Cimento invernale 2026 a Boccadasse si terrà domenica 11 gennaio alle ore 12, presso la spiaggia di Boccadasse. L’evento, organizzato dal Rotary Club Genova San Giorgio e Inner Wheel Genova Sud Ovest con il patrocinio del Comune di Genova, prevede un tuffo in mare a scopo benefico, accompagnato da focaccia e bevande calde. Un’occasione per partecipare a un’iniziativa solidale in un contesto tradizionale e suggestivo.

Domenica 11 gennaio alle ore 12, presso la spiaggia di Boccadasse, torna il tradizionale appuntamento con il Cimento invernale organizzato in favore della Croce Bianca Genovese dal Rotary Club Genova San Giorgio e da Inner Wheel Genova Sud Ovest, con il patrocinio del Comune di Genova - Genoa.

