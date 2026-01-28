Celebrato al Memoriale delle Deportazioni il Giorno della Memoria

La cerimonia al Memoriale delle Deportazioni di Firenze si è svolta questa mattina per ricordare le vittime dell’Olocausto. Presenti autorità e cittadini, che hanno partecipato a un momento di riflessione e commemorazione. Il presidente della regione ha sottolineato che la Memoria non deve essere solo ricordo, ma anche impegno quotidiano per non dimenticare. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e con un tono sobrio.

FIRENZE – "Questo luogo simbolico ospita il consiglio regionale per il Giorno della Memoria perché la Memoria non deve essere qualcosa di cristallizzato, ma un impegno quotidiano. La Shoah ci parla ancora oggi, in un tempo in cui, come ha ricordato Papa Leone, la guerra sembra essere diventata quasi 'di moda' e si moltiplicano episodi di violenza, odio e aggressione. Il Giorno della Memoria non è soltanto una ricorrenza del calendario civile, ma una domanda forte che interroga il nostro presente. Ricordare significa riconoscere i meccanismi della disumanizzazione — l'odio, la propaganda, l'indifferenza, il silenzio — e scegliere di non restare indifferenti.

