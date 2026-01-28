Il Giorno della memoria celebrato con gli studenti E i ragazzi dell’Itip Bucci ricevuti da Mattarella

Ieri mattina a Faenza si sono svolte le celebrazioni per il Giorno della memoria. Gli studenti delle scuole del territorio si sono riuniti in piazza per ricordare la tragedia della Shoah. Durante l’evento, alcuni ragazzi dell’Itip Bucci hanno avuto l’occasione di incontrare il presidente Mattarella, che li ha accolti e ascoltati. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione e ricordo.

Si sono svolte ieri mattina a Faenza le celebrazioni ufficiali per il Giorno della memoria. La mattinata ha visto la partecipazione di molti degli studenti delle scuole del territorio per mantenere viva la coscienza collettiva sulla tragedia della Shoah. La cerimonia ha avuto inizio con il corteo istituzionale che, aperto dal gonfalone della città e accompagnato dalle note degli allievi della scuola di musica Sarti, è partito da via Fratelli Rosselli per raggiungere il Tempietto della memoria, sul lungofiume Amalia Fleischer. Il corteo si è poi trasferito nel giardino del monastero di Santa Chiara per lo svolgimento delle orazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Giorno della memoria celebrato con gli studenti. E i ragazzi dell’Itip Bucci ricevuti da Mattarella Approfondimenti su Faenza Itip La sezione tecnica dell’Itip ‘Bucci’ di Faenza apre le porte agli studenti di terza media La sezione tecnica dell’Itip ‘Bucci’ di Faenza apre le sue porte agli studenti di terza media, offrendo un'opportunità di conoscere da vicino i corsi e le attività dell’istituto. “Giorno della Memoria”, a Cavriglia passeggiata con gli studenti Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza istituita dall'Onu per ricordare la liberazione di Auschwitz nel 1945. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Faenza Itip Argomenti discussi: 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; Rai per il Giorno della Memoria; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Giorno della memoria 2026. Giorno Memoria, Mattarella: Rigore Ue contro antisemitismo. Meloni: Condanniamo complicità regime fascistaIl 27 gennaio 1945 venne liberato il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Mattarella: Orrore che non ha mai fine. La premier: Antisemitismo non ancora sconfitto. Schlein. ... adnkronos.com Giorno della Memoria, il Papa e Mattarella contro l’antisemitismo. Meloni: Fascismo fu compliceOggi le celebrazioni in tutta Italia a partire dal Quirinale. Schlein: Vigilare contro odio. Segre: Non si usi Gaza per sminuire ... repubblica.it Nel giorno della Memoria una delegazione dell' ITIP Bucci Faenza guidata dalla DS Izzi e dai prof. Pelizzoni e Tricarico viene premiata al Quirinale dal Presidente Mattarella e dal ministro Valditara per il primo posto al Concorso - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.