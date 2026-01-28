C’è un direttore d’orchestra italiano in mezzo ai guai del Kennedy Center

Gianandrea Noseda, il direttore d’orchestra italiano, ha deciso di portare avanti le prove con la sua National Symphony Orchestra al Kennedy Center. Nonostante le polemiche e il boicottaggio contro Trump, lui ha scelto di non fermarsi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, ma Noseda insiste: “La musica deve andare avanti”.

Gianandrea Noseda ha deciso che la sua National Symphony Orchestra continuerà a esibirsi, nonostante tutti intorno boicottino Trump Da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha voluto aggiungere il suo nome a caratteri cubitali sulla facciata del Kennedy Center, l'importante centro culturale e sala da concerti di Washington, molti artisti e compositori hanno organizzato un boicottaggio a cui ha aderito anche la Washington National Opera, che ha spostato le sue produzioni in un'altra sede. Ha deciso invece di rimanere lì la National Symphony Orchestra, che per questo ha ricevuto delle critiche rivolte principalmente al suo direttore, l'italiano Gianandrea Noseda.

Il Kennedy Center, rinomato centro culturale statunitense, ha annunciato il cambio di nome in Trump-Kennedy Center for the Performing Arts, approvato dal consiglio di amministrazione.

Il Kennedy Center, prestigiosa istituzione culturale di Washington, ha deciso di intitolarsi a Donald Trump, suscitando reazioni contrastanti.

