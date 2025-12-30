Kennedy Center intitolato a Trump gli artisti si ribellano | cancellato lo show di Capodanno L’ira del direttore | Pazzi ingaggiati dalla sinistra

Il Kennedy Center, prestigiosa istituzione culturale di Washington, ha deciso di intitolarsi a Donald Trump, suscitando reazioni contrastanti. La scelta ha portato alla cancellazione di uno spettacolo di Capodanno e ha acceso polemiche tra artisti e dirigenti. La protesta si è evoluta in una contestazione più ampia, evidenziando le tensioni politiche e culturali legate alla decisione di associare il nome dell’ex presidente all’istituzione.

Quella che era iniziata come una semplice protesta si è trasformata in una vera e propria rivolta contro la decisione di Donald Trump di aggiungere il proprio nome sulla facciata del Kennedy Center, l’iconica istituzione di Washington dedicata al presidente americano più amato dai liberal di tutto il mondo. Da quando il presidente americano ne ha preso il controllo, ribattezzando la struttura «Trump-Kennedy Center», decine di artisti hanno cancellato le loro esibizioni in segno di protesta. Si allarga la protesta degli artisti. L’ultima cancellazione è arrivata proprio nelle scorse e pesa anche più delle altre. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Il Kennedy Center di Washington cambia nome: sarà intitolato anche a Trump Leggi anche: Kennedy Center intitolato a Trump, Chuck Redd cancella il concerto di Natale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Kennedy Center intitolato a Trump, Chuck Redd cancella il concerto di Natale; Niente concerto di Natale al Trump-Kennedy Center in protesta contro il nuovo nome voluto da Donald; Kennedy Center intitolato a Trump, gli artisti si ribellano: cancellato lo show di Capodanno. L'ira del direttore: «Pazzi ingaggiati dalla sinistra; Il Kennedy-Trump Center chiede 1 milione di dollari al musicista che ha cancellato il concerto di Natale. Kennedy Center intitolato a Trump, gli artisti si ribellano: cancellato lo show di Capodanno. L’ira del direttore: «Pazzi ingaggiati dalla sinistra» - Nelle scorse settimane, sulla facciata dell'istituzione è comparso il nome del presidente americano. open.online Il Kennedy-Trump Center chiede 1 milione di dollari al musicista che ha cancellato il concerto di Natale - L'annullamento dello spettacolo era arrivato come gesto di protesta, dopo che il nome del tycoon era stato aggiunto al centro di arti performative ... huffingtonpost.it

Niente concerto della Vigilia al Trump-Kennedy Center, artisti contri il nuovo nome - La decisione ha ricevuto forti critiche da parte dei democratici e di alcuni membri della famiglia Kennedy. huffingtonpost.it

South Park vs Trump:Toby Morton aveva previsto il "Trump Kennedy Center". L'ex sceneggiatore della serie animata ha acquistato mesi fa i domini legati al nuovo nome del Kennedy Center, anticipando la svolta voluta dal Presidente. https://www.sentireasc - facebook.com facebook

Il Kennedy-Trump Center chiede 1 milione di dollari al musicista che ha cancellato il concerto di Natale x.com

