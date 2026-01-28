Cattolica va alla Ruota della Fortuna messaggio a Gerry Scotti | Noi offriamo il giro in pedalò

Questa sera Cattolica si è fatta notare alla “Ruota della Fortuna”. La località ha inviato un messaggio a Gerry Scotti, offrendo un giro in pedalò nel mare della Regina. La proposta ha suscitato curiosità tra i telespettatori e ha portato un po’ di colore alla trasmissione.

La puntata che vede come special guests 41 cattolichini che hanno partecipato come pubblico al celebre game show di Mediaset Cattolica protagonista alla "Ruota della Fortuna" su Canale 5 e invita Gerry Scotti a un giro in pedalò nel mare della Regina. Andrà in onda giovedì, 29 gennaio, la puntata che vede come special guests 41 cattolichini e cattolichine che hanno partecipato come pubblico al celebre game show di Mediaset. Il gruppo è partito da Cattolica con un viaggio organizzato dall'agenzia Domino Experience, con sede in piazza Mercato, lo scorso 21 gennaio per portare nel celebre studio della ruota la simpatia e il calore di Cattolica e della Romagna.

