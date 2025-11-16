La ruota della Fortuna Samira Lui invia un messaggio segreto a Gerry Scotti | Sei deliziosa

Puntata dopo puntata, quella de La Ruota della Fortuna è diventata ormai una grande famiglia. Ne fanno parte tutti: i conduttori, i concorrenti, il pubblico in studio e, non ultimi, gli spettatori da casa. E il padrone di casa Gerry Scotti non perde l’occasione di manifestare il proprio affetto. Nella puntata di domenica 16 novembre – senza la concorrenza di Affari Tuoi in pausa per la Nazionale – il presentatore si è esposto in particolare nei confronti della collega Samira Lui. Il messaggio segreto a La Ruota della Fortuna. Scendendo assieme la scalinata che conduce allo studio, Gerry Scotti, dopo un doveroso saluto al pubblico, ha rivolto la propria attenzione a Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

