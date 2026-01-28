Casteldebole il cavalcavia danneggiato dopo l’alluvione Ultima fase dei lavori

Questa mattina sono ripresi i lavori sul cavalcavia di via Casteldebole, gravemente danneggiato dall’alluvione. Da lunedì, gli operai stanno demolendo la scarpata sul lato di viale Salvemini per preparare la ricostruzione con le terre armate. La fase finale del intervento si concentra sull’ultimo tratto di ripristino, con l’obiettivo di ripristinare la sicurezza prima possibile.

Da lunedì è iniziata l’ultima fase dei lavori al cavalcaferrovia di via Casteldebole per il ripristino del rilevato sul lato di viale Salvemini, che prevede la demolizione della scarpata affacciata sulla linea ferroviaria e la successiva ricostruzione con la tecnica delle terre armate. Agli inizi del 2025 è stato eseguito un primo intervento di restringimento della carreggiata, con la circolazione ammessa in una sola direzione verso Casteldebole e la limitazione ai carichi pesanti. Una soluzione che si era resa necessaria per l’aggravamento di alcune lesioni riscontrate in precedenza, quando i controlli rilevarono dei cedimenti localizzati nella scarpata sud a seguito dei quali, lungo la corsia ciclabile in direzione viale Salvemini da via Olmetola, si crearono delle fessure del manto stradale di tipo longitudinale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

