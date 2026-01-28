Casoli saluta Nicola D’Alonzo giovedì le esequie dello chef scomparso a 58 anni

Casoli si prepara a salutare Nicola D’Alonzo, lo chef e ristoratore scomparso improvvisamente domenica scorsa a 58 anni. Le esequie sono previste per giovedì: amici e clienti si riuniscono per un ultimo saluto a una figura molto amata in paese. La comunità è ancora sotto shock per la perdita improvvisa, e molti si stanno preparando a ricordare Nicola con affetto e gratitudine.

Casoli si prepara a dare l’ultimo saluto a Nicola D’Alonzo, lo chef e ristoratore scomparso improvvisamente domenica 25 gennaio all’età di 58 anni. I funerali si terranno giovedì 29 gennaio nella chiesa di San Giuseppe, in contrada Guarenna di Casoli. La salma arriverà in chiesa intorno alle 10, mentre le esequie avranno inizio alle ore 11. La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio in tutta la Val di Sangro e nel territorio teatino. D’Alonzo era una figura molto conosciuta e stimata nel mondo della ristorazione abruzzese: chef di grande esperienza, era titolare dello storico ristorante Il Flamengo a Casoli, portato avanti insieme ai fratelli, e per anni aveva insegnato all’istituto alberghiero di Villa Santa Maria, contribuendo alla formazione di intere generazioni di cuochi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

È venuto a mancare improvvisamente Nicola D'Alonzo, chef e ex insegnante dell'istituto alberghiero Marchitelli, all'età di 58 anni.

