Padova operaio travolto dalla terra in cantiere | muore a 58 anni Nicola Pagan

ABBONATI A DAYITALIANEWS La dinamica dell’incidente. Ancora un dramma sul luogo di lavoro. Nicola Pagan, 58 anni, ha perso la vita il 3 dicembre mentre era impegnato in un cantiere per la posa di tubature del gas a Ponte San Nicolò, nel Padovano. Secondo una prima ricostruzione, la terra che aveva appena rimosso gli è crollata addosso, intrappolandolo e provocandogli un malore risultato poi fatale. I soccorsi e il decesso. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 del mattino. Pagan, residente a Piove di Sacco e dipendente di un’azienda di Brugine, si trovava all’interno di uno scavo quando è stato improvvisamente travolto dal materiale smosso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Padova, operaio travolto dalla terra in cantiere: muore a 58 anni Nicola Pagan

