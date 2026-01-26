Addio a Nicola D' Alonzo chef ed ex insegnante dell' istituto alberghiero

È venuto a mancare improvvisamente Nicola D'Alonzo, chef e ex insegnante dell'istituto alberghiero Marchitelli, all'età di 58 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità educativa e gastronomica locale. Ricordato per il suo impegno e passione, lascia un ricordo duraturo tra colleghi e studenti.

Il ristoratore è stato trovato senza vita in casa, a Sant'Eusanio del Sangro, stroncato a soli 58 anni da un malore. Era titolare e chef del ristorante "Flamengo" di Casoli Si è spento improvvisamente, a soli 58 anni, Nicola D'Alonzo, maestro chef ed ex insegnante all'istituto alberghiero Marchitelli. A stroncarlo sarebbe stato un malore. Lo chef sarebbe stato trovato senza vita nel primo pomeriggio di ieri, 25 gennaio, nell'abitazione in cui risiedeva in località Fontepaduli a Sant'Eusanio del Sangro. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri di Castel Frentano, ma il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali.🔗 Leggi su Chietitoday.it

