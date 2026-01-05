Le star di Hacks rubano i look arancioni di Chalamet e Kylie Jenner | Ce li hanno prestati degli amici

Durante i Critics Choice Awards 2026, le star di Hacks hanno sorpreso il pubblico rubando i look arancioni di Timothée Chalamet e Kylie Jenner, dichiarando che si trattava di prestiti di amici. L’evento, caratterizzato anche dalla partecipazione di Meg Stalter e Paul W., si è distinto per momenti di leggerezza e spontaneità, offrendo un’occasione di divertimento e semplicità nel contesto delle celebrazioni cinematografiche.

Il red carpet dei Critics Choice Awards 2026 ha regalato uno dei momenti più ironici e divertenti della serata grazie a Meg Stalter e Paul W. Downs, protagonisti della serie HBO Max Hacks. I due attori si sono presentati con un omaggio dichiaratamente sfacciato ai look arancioni indossati da Timothée Chalamet e Kylie Jenner alla première losangelina di Marty Supreme lo scorso mese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da megstalter (@megsstalter) L'attenzione ai dettagli è stata impressionante: Downs ha ricreato l'outfit di Chalamet completo di stivali Timberland e la custodia per la racchetta da ping pong a tracolla, mentre Stalter ha replicato perfettamente il look della Jenner, inclusa l'elaborata catena con croce.

