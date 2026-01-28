La Casa Bianca riconosce che ci sono state violazioni di protocollo nel caso di Alex Pretti. La versione ufficiale sulla sua morte si complica, dopo che è emerso che due agenti Ice hanno sparato e che ci sono state falle nelle procedure. La versione cambia e le domande crescono, mentre si cerca di capire cosa sia davvero successo.

La versione ufficiale sulla morte di Alex Pretti comincia a incrinarsi dall’interno. Dopo giorni di dichiarazioni aggressive, accuse rovesciate sulla vittima e ricostruzioni contraddittorie, la Casa Bianca ammette che qualcosa non ha funzionato. A farlo è Stephen Miller, consigliere centrale di Donald Trump sulla linea dura sull’immigrazione, che riconosce possibili «violazioni di protocollo» da parte degli agenti federali intervenuti a Minneapolis. L’ammissione arriva il 28 gennaio, quando l’inchiesta federale è già formalmente avviata e un rapporto riservato del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) è stato trasmesso al Congresso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Pretti, la Casa Bianca ammette violazioni di protocollo e a sparare sono stati due agenti Ice

Due agenti hanno sparato ad Alex Pretti durante un intervento a Minneapolis.

La Casa Bianca sta considerando una riduzione del numero di agenti dell’ICE a Minneapolis, in risposta alle recenti tensioni e proteste legate agli eventi di Renee Nicole Good e Alex Pretti.

