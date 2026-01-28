Caso Pretti la Casa Bianca ammette violazioni di protocollo e a sparare sono stati due agenti Ice

La Casa Bianca riconosce che ci sono state violazioni di protocollo nel caso di Alex Pretti. La versione ufficiale sulla sua morte si complica, dopo che è emerso che due agenti Ice hanno sparato e che ci sono state falle nelle procedure. La versione cambia e le domande crescono, mentre si cerca di capire cosa sia davvero successo.

La versione ufficiale sulla morte di Alex Pretti comincia a incrinarsi dall’interno. Dopo giorni di dichiarazioni aggressive, accuse rovesciate sulla vittima e ricostruzioni contraddittorie, la Casa Bianca ammette che qualcosa non ha funzionato. A farlo è Stephen Miller, consigliere centrale di Donald Trump sulla linea dura sull’immigrazione, che riconosce possibili «violazioni di protocollo» da parte degli agenti federali intervenuti a Minneapolis. L’ammissione arriva il 28 gennaio, quando l’inchiesta federale è già formalmente avviata e un rapporto riservato del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS) è stato trasmesso al Congresso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

