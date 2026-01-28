Sono stati due agenti a sparare ad Alex Pretti

Due agenti hanno sparato ad Alex Pretti durante un intervento a Minneapolis. La notizia arriva a poche ore dalla conclusione dell’indagine preliminare, che contraddice le versioni finora fornite dall’amministrazione Trump. I dettagli sulla sparatoria sono ancora in fase di accertamento, ma la ricostruzione ufficiale indica che sono stati due agenti a fare fuoco. La vicenda sta facendo molto parlare, anche perché mette in discussione le versioni ufficiali finora diffuse.

È il primo risultato di un'indagine preliminare su quanto successo a Minneapolis, che smentisce ancora le tesi dell'amministrazione Trump Tutti i principali giornali statunitensi hanno pubblicato i risultati di un'indagine preliminare condotta dalla Customs and Border Protection (CBP), l'agenzia federale che si occupa dei controlli di polizia alle frontiere, secondo cui a sparare e a uccidere Alex Pretti a Minneapolis sono stati due agenti, e non uno, come si pensava inizialmente. Pretti aveva 37 anni ed era un infermiere: è stato ucciso sabato mentre partecipava a una delle molte proteste organizzate in Minnesota contro le operazioni anti-immigrazione ordinate dall'amministrazione del presidente Donald Trump.

