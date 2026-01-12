Caso urbanistica Milano – Il Comune ha ordinato l’abbattimento del palazzo di via Fauchè dopo sentenza del Consiglio di Stato

Il Comune di Milano ha ordinato l'abbattimento del palazzo di via Fauchè, uno dei progetti coinvolti nelle inchieste sull'urbanistica. Si tratta, spiega Palazzo Marino, di un atto dovuto in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso novembre. È il primo ordine di demolizione che riguarda i cantieri sotto inchiesta. Secondo il Consiglio di Stato le caratteristiche dell'intervento edilizio andavano oltre la "ristrutturazione ricostruttiva" ( leggi l'articolo di Gianni Barbacetto ) che era stata dichiarata e lo qualificavano invece come nuova edificazione, quindi non bastava per questo una super scia, cioè un'autocertificazione di inizio attività

Inchieste urbanistica a Milano: caso BoscoNavigli, Boeri rinviato a giudizio Nuovo capitolo nelle inchieste sull’urbanistica milanese: il progetto “BoscoNavigli” (area Scalo San Cristoforo) finisce ufficialmente davanti a un giudice. Il GUP ha disposto il rinvio - facebook.com facebook

Inchiesta urbanistica Milano, Boeri e altri sei rinviati a giudizio per "abusi edilizi" nel caso BoscoNavigli, difesa: "Il fatto non sussiste" x.com

