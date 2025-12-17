L’ultima chiamata | il Pattinaggio salernitano sfida l’abbattimento del Palatulimieri tra eccellenza e denuncia

Mentre si avvicina l’epilogo dello storico Palatulimieri, il Pattinaggio Roller Salerno ASD si prepara a riscoprire la propria forza e identità. Con due eventi simbolici, la squadra si oppone all’ingiustizia, unendo passione e determinazione in un messaggio di resilienza che va oltre lo sport. Un’occasione per celebrare la storia e l’orgoglio salernitano, sfidando il destino con coraggio e speranza.

Mentre si avvicina la data dell'abbattimento dello storico Palatulimieri, la Pattinaggio Roller Salerno ASD lancia un grido di resilienza attraverso due grandi eventi. II 20 e il 22 dicembre 2025, lo sport salernitano darà prova di dignità e passione in quella che è stata ribattezzata "L'ultima chiamata".

