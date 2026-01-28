Caso Nettis altre indagini confermeranno quanto già dichiarato dall' imprenditore

La vicenda di Patrizia Nettis si riapre con una nota dell’avvocato di uno degli indagati, Marcello Zizzi. L’avvocato assicura che altre indagini confermeranno quanto già dichiarato dall’imprenditore coinvolto. La procura continua a muoversi nel tentativo di chiarire i dettagli di una vicenda che tiene ancora sotto pressione le persone coinvolte.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'avvocato Marcello Zizzi, che assiste l'indagato nel caso della morte di Patrizia Nettis. Oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, il gip del tribunale di Brindisi ha disposto ulteriori accertamenti investigativi. Di seguito, la nota dell'avvocato Zizzi. La difesa del signor Argento Riccardo, indagato nel procedimento penale . pendente presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, con riferimento all'ordinanza resa dalla gip Vilma Gilli, depositata in data odierna, prende atto innanzitutto del fatto che la richiesta avanzata in via principale dalla difesa dei prossimi congiunti della defunta signora Nettis afferente al disseppellimento del cadavere con esame autoptico è stata disattesa dal gip proprio in virtù di quanto argomentato dal pm - così come anche da questo difensore - in merito alla mancanza di gravi indizi di reato circa la tesi dell'omicidio e della simulazione di suicidio.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Nettis Caso

Nuovi accertamenti sono stati avviati sulle cause della morte di Patrizia Nettis, la giornalista trovata senza vita nel suo appartamento di Fasano lo scorso 29 giugno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nettis Caso

Caso Nettis, il Gip dispone nuove indagini: No all'archiviazione'La giornalista 41enne fu trovata impiccata nel suo appartamento nel 2023. Il tribunale di Brindisi respinge la richiesta della Procura di chiudere il fascicolo. Unico indagato un ex fidanzato ... rainews.it

Caso Nettis, altre indagini confermeranno quanto già dichiarato dall'imprenditoreLa nota dell'avvocato Marcello Zizzi, che difende l'unico indagato, dopo i nuovi accertamenti investigativi disposti dal gip: Accogliamo con favore soprattutto l'accertamento tecnico sulle celle agga ... brindisireport.it

La frana di Niscemi, che rischia di scomparire, è un caso che in Italia non sorprende. Sono numerosi i luoghi a rischio nel nostro Paese, per frane causate dalla stessa dinamica che sta erodendo il territorio nel centro siciliano. Tra i casi più celebri ci sono quell - facebook.com facebook