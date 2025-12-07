Aggredisce una giovane donna lo aveva già fatto con altre 6 Dichiarato incapace di intendere e volere

Prato, 7 dicembre 2025 – Un 20enne di nazionalità marocchina è stato ricoverato dopo aver aggredito una donna di 30 anni con un coccio di bottiglia, procurandole una ferita al viso. Il 20enne avrebbe compiuto altri 6 episodi del genere, tutti a danno di donne italiane: risultato incapace di intendere e volere, per lui è scattato il ricovero provvisorio. Proprio mercoledì scorso un altro episodio di violenza si è consumato in centro città. Questa volta ai danni di una donna di 64 anni. L’aggressione è stata raccontata dalla figlia della vittima alla Nazione: “Attorno alle 18, mia madre è stata scaraventata a terra in via Garibaldi da un balordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggredisce una giovane donna, lo aveva già fatto con altre 6. “Dichiarato incapace di intendere e volere”

Contenuti che potrebbero interessarti

Aggredisce la madre e vende elettrodomestici per comprare droga: arrestato un giovane

Bombe artigianali, passamontagna e radioline: la ‘Baby gang’ aggredisce una giovane. La ricostruzione

Sondrio, aggredisce autista di bus e controllore Trenord: Foglio di Via obbligatorio per un giovane

CRONACA - Sala Consilina: GIOVANE AGGREDISCE CITTADINI E PERSONALE SANITARIO Momenti di tensione ieri sera, intorno alle 22, alla frazione Trinità, a Sala Consilina, dove un ragazzo di origini rumene, in evidente stato di alterazione alcolica, h - facebook.com Vai su Facebook

Ruba cellulare a una donna e aggredisce agenti, arrestato - Un giovane di 23 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Torino Porta Susa per furto con strappo continuato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ... Riporta ansa.it

Catania, aggredisce l’ex in strada dopo aver tentato di sottrarle il cellulare: arrestato 48enne - Un catanese di 48 anni è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e rapina ai danni dell’ex compagna . Si legge su msn.com

Giovane moglie violentata e minacciata di morte: condannato a sei anni e mezzo - Violenze e minacce costringono una giovane donna a rifugiarsi in una casa protetta, dopo aver subito anni di soprusi da parte del marito, giudicato, nei giorni scorsi. Come scrive ilmessaggero.it