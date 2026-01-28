Caso Fabrizio Corona Mediaset risponde | La libertà di espressione non è libertà di diffamazione
Mediaset risponde alle accuse di diffamazione sollevate durante la puntata di Falsissimo. L’azienda ha diffuso un comunicato in cui smentisce categoricamente le affermazioni, definendole falsità e insinuazioni prive di fondamento. Mediaset ribadisce che la libertà di espressione non può e non deve diventare scusante per diffamare. La polemica continua, mentre si attendono eventuali sviluppi legali.
Nonostante Fabrizio Corona nel comunicato non venga mai citato, è evidente la volontà da parte di Mediaset di isolare le sue dichiarazioni soffermandosi non solo sul contenuto diffamatorio nei confronti di diversi personaggi, dallo stesso Pier Silvio Berlusconi a Maria De Filippi e Gerry Scotti, ma anche sulle modalità attraverso le quali quei contenuti sono stati diffusi: «Siamo di fronte a un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale, alimentando un clima di disprezzo non solo per la verità, ma anche per la dignità umana. Questo non è informare. Questo non è denunciare. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Fabrizio Corona, lo sfogo dopo la decisione del tribunale sul caso Signorini: «Hanno scelto di stare dalla parte del potere» - Il video x.com
