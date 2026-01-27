Mediaset durissima contro Fabrizio Corona | Libertà d'espressione non è libertà di diffamazione ci difendiamo

Mediaset risponde alle accuse di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non include la diffamazione. La società si difende dalle affermazioni ritenute gravemente false e motivi di monetizzazione con insulti, ribadendo l'importanza di rispettare i limiti della comunicazione pubblica e professionale. La vicenda evidenzia la delicatezza del confronto tra opinione e diffamazione nel panorama mediatico italiano.

Mediaset replica duramente a Fabrizio Corona dopo le nuove accuse di Falsissimo: "Falsità gravissime, non è informazione ma monetizzare con l'insulto". L'azienda annuncia nuove azioni legali.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fabrizio Corona ha commentato la notizia della denuncia di Mediaset, che lo accusa di diffamazione e minacce.

Mediaset ha deciso di agire legalmente contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce.

Garlasco, Mediaset e Fabrizio Corona: il TG5 può insistere sul materiale pe?o di Alberto Stasi e Falsissimo deve tacere? Un Pier Silvio e due misure…Materiale pe?o di Alberto Stasi che non esiste, sentenze ignorate e azioni legali solo annunciate: mentre Mediaset brandisce la linea dura contro Fabrizio Corona e Falsissimo, il TG5 può riscrive ... mowmag.com

Fabrizio Corona, torna Falsissimo senza Signorini ma col sistema Mediaset: chi colpisceFalsissimo non si ferma, nonostante la decisione del giudice: Corona si scaglierà su altri, da Maria De Filippi a Gerry Scotti ... dilei.it

Fabrizio Corona è stato censurato Ce ne parla Franz Baraggino de Il Fatto Quotidiano. In rete Fabrizio Corona grida alla censura dopo che il Tribunale Civile di Milano ha deciso di accogliere le ragioni di Alfonso Signorini, che aveva chiesto tutela contro la di - facebook.com facebook

Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com