Giornata della Memoria messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti

Oggi, 18 gennaio 2026, si è tenuta presso la chiesa di San Filippo in via Lomellini una messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti. L’evento ha rappresentato un momento di memoria e rispetto, rivolto a ricordare le vittime di quegli atroci eventi storici. La cerimonia si inserisce nelle iniziative della Giornata della Memoria, momento di riflessione sulla storia e sull’importanza di preservare la memoria.

La messa si è tenuta nella chiesa di San Filippo, in via Lomellini. A tenere l’orazione commemorativa il presidente del consiglio comunale Claudio Villa Si è svolta questa mattina, 18 gennaio 2026, presso la chiesa di San Filippo di via Lomellini, la messa in suffragio dei caduti nei campi di sterminio nazisti KZ. A tenere l'orazione commemorativa è stato il presidente del consiglio comunale, Claudio Villa. "Oggi - ha detto -, nella nostra Genova, città che ha inciso nella storia d'Italia il sigillo della dignità e della libertà, ci raccogliamo per commemorare i martiri dei campi di sterminio. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

