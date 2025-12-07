Credito più leggero nel 2025 | Forlì-Cesena al top in Emilia-Romagna per durata dei prestiti personali
Nel quarto e ultimo trimestre del 2025 il mercato dei finanziamenti in Italia continua a dimostrarsi in salute, grazie a condizioni di finanziamento più favorevoli offerte ai consumatori, soprattutto rispetto al recente passato. Se infatti lo stop ai tagli deciso dalla Bce a partire da luglio ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Parma, impieghi e risparmi in crescita ma peggiora la qualità del credito Alla fine del terzo trimestre 2025 il sistema del credito in provincia di Parma registra un lieve aumento degli impieghi (+0,5%), che raggiungono i 13,9 miliardi di euro. Secondo l’analisi de - facebook.com Vai su Facebook