Caro Piantedosi Ultima generazione ci prova con il mail bombing contro il Viminale | migliaia di messaggi anti-Ice

Questa mattina, migliaia di persone hanno inviato messaggi di protesta al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La campagna, organizzata dall’ultimo movimento attivo contro le operazioni Ice in Italia, mira a chiedere l’esclusione completa delle forze di polizia statunitensi dal nostro Paese. Oltre mille cittadini hanno scritto, usando il mail bombing, per far sentire la loro voce contro quello che considerano un intervento ingombrante e indesiderato.

“Oltre mille persone” hanno scritto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, per chiedere l’esclusione totale dell’agenti Ice dall’Italia. A dirlo è Ultima generazione, associazione ambientalista diventata famosa per le proteste in mezzo al traffico, i blitz nel ristorante di Carlo Cracco a Milano e i vari imbrattamenti contro gli edifici istituzionali. Il movimento ha promosso una mobilitazione urgente per scrivere al Ministro dell’Interno. Nella nota, Ultima generazione fa un volo pindarico incredibile, ricordando che “non esiste un’Ice ‘tecnica’ o ‘neutrale'”, sostenendo persino che che l’agenzia statunitense sia “inseparabile dalla sua storia recente di omicidi, abusi, violenze sistematiche e repressione, documentate negli ultimi mesi negli Stati Uniti”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Caro Piantedosi”, Ultima generazione ci prova con il mail bombing contro il Viminale: migliaia di messaggi anti-Ice Approfondimenti su Ultima generazione Ultima Generazione: fuori l’Ice dall’Italia, già 1000 lettere a Piantedosi Da settimane, i membri di Ultima Generazione continuano a bloccare le strade e a salire sui monumenti italiani. Governo prova a chiudere il caso Ice, Piantedosi andrà alla Camera Il governo ha deciso di mettere fine alla polemica sugli agenti Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Il 4 febbraio Piantedosi è atteso in alla Camera per fornire particolari sulla missione Usa - facebook.com facebook Caro ministro, mica ci aspettiamo che l' #Ice venga a cacciare i nostri immigrati (pur se a qualcuno piacerebbe): quel che lei sembra ignorare è che accogliere un simile plotone dentro la celebrazione olimpica di pace e umanità è, simbolicamente, abominio. L x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.