Coltelli a scuola controlli con metal detector per prevenire

Da quasi un anno, a Napoli e in alcuni comuni della provincia, è attivo un piano di controlli all’ingresso delle scuole, con l’obiettivo di prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi, come coltelli. Le verifiche, che prevedono l’uso di metal detector, sono volte a garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico, contribuendo a creare un ambiente più protetto e tranquillo all’interno delle istituzioni scolastiche.

Da quasi un anno, a Napoli e in diversi comuni della provincia, è in vigore un piano di controlli mirati all'ingresso degli istituti scolastici. L'obiettivo è uno: impedire che studenti entrino con coltelli o altri oggetti pericolosi. Il progetto, promosso dal prefetto Michele di Bari, prevede l'uso di metal detector e l'impiego quotidiano di pattuglie delle forze dell'ordine in prossimità degli edifici scolastici, soprattutto nei momenti di maggiore afflusso.

