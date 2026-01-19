Metal detector a scuola? Irrealizzabile Dal tempo per i controlli alle zone scoperte la testimonianza dei presidi di quartieri a rischio

L’ipotesi di installare metal detector nelle scuole, avanzata dal ministro Valditara, ha incontrato resistenze tra i dirigenti scolastici, che evidenziano difficoltà legate ai tempi di controllo e alle aree non presidiate. La proposta, ritenuta irrealizzabile in molte realtà, solleva questioni pratiche e organizzative riguardo alla sicurezza nelle scuole di quartieri a rischio.

L’idea del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di predisporre metal detector nelle scuole dove venga fatta richiesta non passa al vaglio dei dirigenti scolastici. A classificare come una “boutade” le parole dell’inquilino di viale Trastevere sono i capi d’istituto delle secondarie che si trovano nei quartieri più difficili del Paese. Una risposta, quella del professore leghista, che viene definita “sbagliata”, “irrealizzabile”, “fallimentare”. Il governo che prepara una stretta sui coltelli passa ancora una volta come uno Stato repressivo. Il richiamo “alla responsabilità” e “alla maturità” fatto dal ministro leghista passa in secondo piano rispetto alla misura avanzata dei controlli agli ingressi: “Non metal detector generalizzati ovunque ma solo dove venga fatta espressa richiesta”, ha detto Valditara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

