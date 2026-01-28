Carnevale Viareggio 2026 | edizione più spettacolare di sempre

Il Carnevale di Viareggio 2026 si avvicina e si preannuncia come la festa più spettacolare di sempre. La città si sta preparando a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Le strade si riempiono di carri allegorici, musica e colori, mentre i residenti e i visitatori si affrettano a prendere posto per vivere l’evento. L’aria si riempie di entusiasmo e il conto alla rovescia è appena iniziato.

Il Carnevale Viareggio 2026 è ormai alle porte. Cresce l'attesa giorno dopo giorno, cresce l'adrenalina. La città si prepara a trasformarsi in un enorme palcoscenico a cielo aperto. Un grande show, imperdibile, emozionante, multisensoriale. Sul celebre e fantastico Lungomare, tra mare, arte e tradizione, prenderà vita un'esplosione di creatività, un grande mix di satira e scenografie monumentali. Anche quest'anno l'evento promette spettacoli mozzafiato, carri giganteschi e un'atmosfera che solo Viareggio sa offrire.

